Ройс пожертвовал 500 тысяч евро на поддержку малого бизнеса Дортмунда, запустив инициативу

Форвард дортмундской Марко Ройс с женой запустили благотворительную инициативу.

Кампания называется #HelpYourHometown (помоги родному городу) и создана для финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. В рамках инициативы Ройс с женой пожертвовали 500 тысяч евро в пользу малых предприятий Дортмунда.

«Есть много небольших и давно существующих предприятий, парикмахерских и ресторанов, работу которых сложно поддерживать в нормальном режиме в сложившихся обстоятельствах. Но эти маленькие магазины делают каждый город уникальным.

Будьте солидарны, поддерживайте друг друга и будьте рядом. Коронавирус дает всем нам возможность сблизиться как сообществу. Мы надеемся, что сможем привлечь других людей, которые хотят поддержать родной город», – написал Ройс в инстаграме.