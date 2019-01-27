Навальный о проверке Аксенова после шоу «Спящая красавица»: «Навка – коррумпированная и лицемерная женщина. Интересно, как она будет выворачиваться»

Политик Алексей Навальный прокомментировал скандал с участием заместителя начальника отделения «Хрустального» .

Аксенова подозревают в финансовых махинациях при постановке шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», главную роль в котором исполнила – за участие в нем Аксенов получил больше 8 млн рублей.

«Классный коррупционный скандал, в котором замешана жена Дмитрий Пескова Татьяна Навка. Классная коррумпированная пара. Навка – коррумпированная и лицемерная женщина, но, тем не менее, она талантливый спортсмен. Поставила шоу, в котором катается известная молодая фигуристка Алина Загитова.

Но поскольку там жулики, они иначе не могут. Что делают жулики? Есть такой человек – Эдуард Аксенов. И этот Аксенов играет свою «лучшую роль». Он сделал очень круто – получает гонорар за выступление в шоу вместе с Татьяной Навкой, Петром Чернышевым и другими фигуристами.

Будучи чиновником москомспорта, он получает 8 миллионов рублей. Штука вся в том, что он не катается там. У него нет роли – они придумали вымышленную роль и дали взятку, легализовав его через липовый договор, заносит деньги замначальнику ледового дворца.

Их прижали, известно же, что Аксенов не танцует, нет ни двойных, ни тройных тулупов. Сидит у себя в кабинете и получает 8 миллионов рублей. Они признают, что он не фигурист, но оформили договор так, будто он артист ледовых шоу. Какие наглые люди и какими идиотами они нас считают. Смешно слышать, что Аксенов получал деньги за Алину Загитову.

В рекламных контрактах Алина Загитова может принимать участие, а выступать в шоу – нет? Зачем ей оформлять статус индивидуального предпринимателя? Человеку возраста 1 день можно платить деньги, человеку любого возраста. Договор составляется с его родителями. Просто берут и нагло врут.

Очень интересно, как теперь они будут из этой ситуации выворачиваться. Поддельный контракт налицо, жена Пескова попалась. Дело замнут, пользуясь эпидемией, тем что люди отвлекутся, Навка поедет покупать новые часы за 37 миллионов», – рассказал Навальный.

Следственный комитет подозревает замначальника «Хрустального» в мошенничестве. Схему обнаружил Sports.ru в январе