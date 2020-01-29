«Барса» не продаст Брэйтуэйта менее чем за 18 млн евро. За столько его выкупили у «Леганеса»

«Барселона» не продаст форварда Мартина Брэйтуэйта себе в убыток.
Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб намерен получить от продажи не менее 18 млн евро – за такую сумму датчанин перешел в «Барсу» из «Леганеса».
Отмечается, что в приобретении Брэйтуэйта заинтересованы «Эвертон» и «Вест Хэм». Однако клубы не знают, как кризис, вызванный коронавирусом, повлияет на их финансовую ситуацию.
Руководство «Барселоны» в любом случае не будет препятствовать переходу форварда в другой клуб. При этом не исключено, что Брэйтуэйт останется в «Барсе». Клуб доволен его профессионализмом, он хорошо адаптировался в команде, его приняли партнеры по команде. Болельщики тоже довольны его игрой.
Сообщается, что Брэйтуэйтом интересуются не только клубы английской Премьер-лиги, но и команды из Серии А.
В этом сезоне Брэйтуэйт провел за «Барсу» 3 матча в Ла Лиге и сделал голевой пас.