«Барса» не продаст Брэйтуэйта менее чем за 18 млн евро. За столько его выкупили у «Леганеса»

Теги Вест Хэм Эвертон премьер-лига Англия Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Мартин Брэйтуэйт Футбол

«Барселона» не продаст форварда Мартина Брэйтуэйта себе в убыток.

Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб намерен получить от продажи не менее 18 млн евро – за такую сумму датчанин перешел в «Барсу» из «Леганеса».

Отмечается, что в приобретении Брэйтуэйта заинтересованы «Эвертон» и «Вест Хэм». Однако клубы не знают, как кризис, вызванный коронавирусом, повлияет на их финансовую ситуацию. 

Руководство «Барселоны» в любом случае не будет препятствовать переходу форварда в другой клуб. При этом не исключено, что Брэйтуэйт останется в «Барсе». Клуб доволен его профессионализмом, он хорошо адаптировался в команде, его приняли партнеры по команде. Болельщики тоже довольны его игрой.

Сообщается, что Брэйтуэйтом интересуются не только клубы английской Премьер-лиги, но и команды из Серии А.

В этом сезоне Брэйтуэйт провел за «Барсу» 3 матча в Ла Лиге и сделал голевой пас. 

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья