«Барса» не продаст Брэйтуэйта менее чем за 18 млн евро. За столько его выкупили у «Леганеса»

не продаст форварда Мартина Брэйтуэйта себе в убыток.

Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб намерен получить от продажи не менее 18 млн евро – за такую сумму датчанин перешел в «Барсу» из «Леганеса».

Отмечается, что в приобретении Брэйтуэйта заинтересованы и «Вест Хэм». Однако клубы не знают, как кризис, вызванный коронавирусом, повлияет на их финансовую ситуацию.

Руководство «Барселоны» в любом случае не будет препятствовать переходу форварда в другой клуб. При этом не исключено, что Брэйтуэйт останется в «Барсе». Клуб доволен его профессионализмом, он хорошо адаптировался в команде, его приняли партнеры по команде. Болельщики тоже довольны его игрой.

Сообщается, что Брэйтуэйтом интересуются не только клубы английской Премьер-лиги, но и команды из Серии А.

В этом сезоне Брэйтуэйт провел за «Барсу» 3 матча в и сделал голевой пас.