Алессандро Костакурта: «Роналдо был засранцем, издевавшимся над защитниками»

Бывший защитник Алессандро Костакурта рассказал о том, как ему приходилось играть против экс-форварда Роналдо.

«Сильный игрок, который заставлял защитников выглядеть ужасно. Мелкий засранец, который издевался над обороной.

Все защитники моего поколения, как Мальдини, Неста, Каннаваро и Феррара, сказали бы, что самым трудным игроком для опеки был бразилец .

Перед матчами я обычно спал спокойно, не считая тех, когда мне приходилось сталкиваться с ним. Он веселился, использовал финты, которые никто не делал... Я тоже несколько раз оставался в дураках», – вспомнил Костакурта.

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