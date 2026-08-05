Товарищеские матчи. «Арсенал» проиграл «Бетису» в Дублине, «ПСЖ» разгромлен «Мальоркой», «Милан» сыграл вничью с «Интером» в Австралии, «Челси» уступил «Ювентусу» в Гонконге

Европейские клубы проводят товарищеские матчи в преддверии сезона.
В товарищеских матчах «Милан» сыграл вничью с «Интером» (1:1) в Австралии, «Челси» проиграл «Ювентусу» (0:1) в Гонконге, «ПСЖ» в гостях разгромно проиграл «Мальорке» из Сегунды (0:3), «Манчестер Сити» победил сборную лиги Южной Кореи (3:1), «Арсенал» уступил «Бетису» (1:3) в Дублине.
Товарищеские матчи
Павар Leonardo Noah Bovio
Милан
Торрьяни, Павлович, Габбия, Томори, Сиссе, Лофтус-Чик, Бартезаги, Муса, Фофана, Чуквуэзе, Камарда
Запасные: Муса, Фофана, Чуквуэзе, Камарда, Léo-Paul Andre Jean Bouyer Thiel, Лофтус-Чик, Бартезаги, Питтарелла, Комотто, Диавара, Павлович, Габбия, Томори, Сиссе
Интер:
Жозеп Мартинес, Бастони, Биссек, Павар, Димарко, Зелиньски, Станкович, Барелла, Диуф, Эспозито, Jamal Iddrissou
Запасные: Jamal Iddrissou, Сучич, Топалович, Биссек, Эспозито, Matteo Farronato, Mattia Marello, Станкович, Диуф, Жозеп Мартинес, Павар, Зелиньски, Барелла, Ди Дженнаро, Бастони, Димарко
Jeong-Beom Son Min-Seo Moon
Bong-Soo Kim Jeong-Beom Son
Mahdi Nicoll-Jazuli Лавия
Фофана Olutayo Peter Gabriel Subuloye
Челси
Санчес, Хато, Адарабиойо, Фофана, Палестра, Mahdi Nicoll-Jazuli, Кайседо, Кенда, Гиттенс, Жоао Педро, Уэлбек
Запасные: Mahdi Nicoll-Jazuli, Фофана, Кенда, Кайседо, Жоао Педро, Уолш, Reggie Watson, Хато, Уэлбек, Calvin Diakite, Керд, Джексон, Адарабиойо, Шерман-Лоу, Келлимен, Кавума-Макквин, Нету, Санчес, Палестра, Гиттенс, Слонина
Ювентус:
Ди Грегорио, Челик, Келли, Гатти, Калулу, Дуглас Луис, Локателли, Бога, Миретти, Камбьязо, Милик
Запасные: Личина, Овусу, Пинсольо, Дэвид, Обоавводуо, Милик, Ди Грегорио, Калулу, Дуглас Луис, Локателли, Бога, Sebastiano Nava, Гатти, Миретти, Камбьязо, Хиль
«Наполи» Италия – «Осасуна» Испания – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Политано (27), 2:0 – Лукка (53), 2:1 – Будимир (69).
Боли Abdou-Khadre Fanné-Dramé
Дро Фернандес Rayan Abo El Nay
Miguel Calatayud García Морей
Мальорка
Тенас, Тони Лато, Раильо, Вальент, Miguel Calatayud García, Виржили, Дардер, Морланес, Лувумбу, Торре, Фуэнтес
Запасные: Дардер, Лувумбу, Aimar Peña Vázquez, Тони Лато, Вальент, Торрегитарт, Раильо, Miguel Calatayud García, Виржили, Морланес, Торре, Фуэнтес, Тенас
ПСЖ:
Сафонов, Люсеа, Axel Koukaba, Забарный, Боли, Дро Фернандес, Бералдо, Меюлю, Кварацхелия, Нджанту, Мбайе
Запасные: Люсеа, Нджанту, Боли, Меюлю, Кварацхелия, Edem Ghalleb, Noa Bezeme, Сафонов, Дро Фернандес, Мбайе, Лонгони, Vainqueur Diyinu Nzinga
Gnangoro Bouare Samake Иско
Арсенал
Аррисабалага, Калафьори, Инкапиэ, Москера, Уайт, Хавертц, Льюис-Скелли, Нванери, Доуман, Цолис, Дьокереш
Запасные: Калафьори, Инкапиэ, Доуман, Дьокереш, Габриэл, Харриман-Аннус, Аррисабалага, Хавертц, Нванери, Рансон, Цолис, Агустин, Копли, Мартинелли, Москера, Уайт, Льюис-Скелли
Бетис:
Вальес, Фран Гарсия, Натан, Бартра, Бельерин, Gnangoro Bouare Samake, Бернал, Рикельме, Форнальс, Гарсия, Деосса
Запасные: Рока, Фран Гарсия, Бартра, Гарсия, Yan Zhuravskyi, Ортис, Ricardo Fúnez Gómez, Фидальго, Эрнандес, Gnangoro Bouare Samake, Бернал, Рикельме, Гонсалес
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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