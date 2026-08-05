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  4. Товарищеские матчи. «Арсенал» проиграл «Бетису» в Дублине, «ПСЖ» разгромлен «Мальоркой», «Милан» сыграл вничью с «Интером» в Австралии, «Челси» уступил «Ювентусу» в Гонконге

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Товарищеские матчи. «Арсенал» проиграл «Бетису» в Дублине, «ПСЖ» разгромлен «Мальоркой», «Милан» сыграл вничью с «Интером» в Австралии, «Челси» уступил «Ювентусу» в Гонконге
Европейские клубы проводят товарищеские матчи в преддверии сезона.

В товарищеских матчах «Милан» сыграл вничью с «Интером» (1:1) в Австралии, «Челси» проиграл «Ювентусу» (0:1) в Гонконге, «ПСЖ» в гостях разгромно проиграл «Мальорке» из Сегунды (0:3), «Манчестер Сити» победил сборную лиги Южной Кореи (3:1), «Арсенал» уступил «Бетису» (1:3) в Дублине.

Товарищеские матчи

Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
5 августа 11:00, Optus Stadium
Логотип домашней команды
Милан
Завершен
1 - 1
1.41xG2.37
Логотип гостевой команды
Интер
Матч окончен
90’
+5’
Биссек   Москони
Эступиньян
90’
+3’
  Нкунку
84’
80’
Димарко   Майе
76’
Павар   Leonardo Noah Bovio
71’
Диуф   Луис Энрике
70’
Барелла   Фраттези
70’
Бастони   Карлос Аугусто
70’
Эспозито   Бонни
70’
Жозеп Мартинес   Проведель
70’
Зелиньски   Чалханоглу
Лофтус-Чик   Рафаэл Леау
63’
Камарда   Гонсалу Рамуш
63’
Чуквуэзе   де Винтер
63’
Муса   Салемакерс
63’
Томори   Терраччано
63’
Габбия   Яшари
63’
Фофана   Модрич
63’
Павлович   Владимиров
63’
52’
  Димарко
46’
Станкович   Мхитарян
Бартезаги   Эступиньян
46’
Сиссе   Нкунку
46’
46’
Jamal Iddrissou   Лавелли
2тайм
Перерыв
36’
Биссек
Милан
Торрьяни, Павлович, Габбия, Томори, Сиссе, Лофтус-Чик, Бартезаги, Муса, Фофана, Чуквуэзе, Камарда
Запасные: Муса, Фофана, Чуквуэзе, Камарда, Léo-Paul Andre Jean Bouyer Thiel, Лофтус-Чик, Бартезаги, Питтарелла, Комотто, Диавара, Павлович, Габбия, Томори, Сиссе
1тайм
Интер:
Жозеп Мартинес, Бастони, Биссек, Павар, Димарко, Зелиньски, Станкович, Барелла, Диуф, Эспозито, Jamal Iddrissou
Запасные: Jamal Iddrissou, Сучич, Топалович, Биссек, Эспозито, Matteo Farronato, Mattia Marello, Станкович, Диуф, Жозеп Мартинес, Павар, Зелиньски, Барелла, Ди Дженнаро, Бастони, Димарко
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Товарищеские матчи (гибрид). Hybrid Friendlies 1
5 августа 11:00, Сеул Стэдиум
Логотип домашней команды
К-Лига XI
Завершен
1 - 3
0.34xG2.45
Логотип гостевой команды
Манчестер Сити
Матч окончен
Ха Сын Ун   Ryunseong
73’
Jeong-Beom Son   Min-Seo Moon
69’
62’
Рейндерс   Хески
62’
Мубама   Мармуш
62’
Аит-Нури   Монга
62’
Фоден   Эчеверри
61’
Льюис   Матеуш Нунеш
46’
Гвардиол   Мфуни
Ким Мун Хван   Ан Тхэ Хен
46’
46’
Доннарумма   Беттинелли
Матеус   Ли Сын У
46’
Ли Дон Ген   Галего
46’
46’
Семеньо   Савиньо
46’
Ковачич   Нико Гонсалес
Jeong-Won Eo   Ха Сын Ун
46’
46’
Рубен Диаш   Аллейн
Абу-Араб   Квон Ген Вон
46’
Пак Тхэ Чжун   Ки Сон Ен
46’
Ким Дэ Вон   Ju-Chan Kim
46’
Карьелло   Мугоша
46’
46’
Хусанов   Рейс
Сон Бом Гын   Ку Сон Юн
46’
Ли Ки Хек   Фернандес
46’
2тайм
Перерыв
Bong-Soo Kim   Jeong-Beom Son
35’
23’
  Мубама
20’
  Рейндерс
  Ким Дэ Вон
12’
9’
  Аит-Нури
1тайм
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Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
5 августа 11:30, Kai Tak Sports Park
Логотип домашней команды
Челси
Завершен
0 - 1
0.61xG0.67
Логотип гостевой команды
Ювентус
Матч окончен
Джексон   Мудрик
82’
Лавия
81’
81’
Бремер
75’
Овусу   Артур
75’
Дэвид   Arman Durmiši
75’
Гатти   Ругани
71’
Гатти
68’
  Жегрова
Mahdi Nicoll-Jazuli   Лавия
66’
Фофана   Olutayo Peter Gabriel Subuloye
66’
Кайседо   Эссугу
66’
Хато   Ансельмино
66’
Жоао Педро   Делап
66’
Палестра   Ачимпонг
65’
Гиттенс   Сатпаев
65’
63’
Калулу   Кабаль
63’
Миретти   Йылдыз
63’
Дуглас Луис   Копмейнерс
Кайседо
62’
58’
Дуглас Луис
46’
Ди Грегорио   Перин
Уэлбек   Джексон
46’
Адарабиойо   М. Сарр
46’
46’
Локателли   Бремер
Санчес   Пендерс
46’
46’
Камбьязо   Овусу
Кенда   Эстевао
46’
46’
Бога   Жегрова
46’
Милик   Дэвид
2тайм
Перерыв
Челси
Санчес, Хато, Адарабиойо, Фофана, Палестра, Mahdi Nicoll-Jazuli, Кайседо, Кенда, Гиттенс, Жоао Педро, Уэлбек
Запасные: Mahdi Nicoll-Jazuli, Фофана, Кенда, Кайседо, Жоао Педро, Уолш, Reggie Watson, Хато, Уэлбек, Calvin Diakite, Керд, Джексон, Адарабиойо, Шерман-Лоу, Келлимен, Кавума-Макквин, Нету, Санчес, Палестра, Гиттенс, Слонина
1тайм
Ювентус:
Ди Грегорио, Челик, Келли, Гатти, Калулу, Дуглас Луис, Локателли, Бога, Миретти, Камбьязо, Милик
Запасные: Личина, Овусу, Пинсольо, Дэвид, Обоавводуо, Милик, Ди Грегорио, Калулу, Дуглас Луис, Локателли, Бога, Sebastiano Nava, Гатти, Миретти, Камбьязо, Хиль
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«Наполи» Италия – «Осасуна» Испания – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Политано (27), 2:0 – Лукка (53), 2:1 – Будимир (69).

Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
5 августа 19:00, Сон Моиш
Логотип домашней команды
Мальорка
Завершен
3 - 0
1.84xG0.39
Логотип гостевой команды
ПСЖ
Матч окончен
Раильо   Лопес
82’
Морланес   Гарсия
82’
81’
Меюлю   Mamadou Meïté
81’
Боли   Abdou-Khadre Fanné-Dramé
73’
Дро Фернандес   Rayan Abo El Nay
Лувумбу   Доменек
73’
Тони Лато   Орехуэла 2007
73’
Рока
62’
Фуэнтес   Пратс
61’
Miguel Calatayud García   Морей
61’
Тенас   Куэльяр
61’
61’
Нджанту   Paul Bourdin
61’
Люсеа   Пачо
61’
Кварацхелия   Adam Ayari
60’
Мбайе   Younes Idder
  Раильо
51’
46’
Сафонов   Шевалье
Вальент   Сумаоро
46’
Виржили   А. Санчес
46’
Дардер   Сала
46’
Торре   Рока
46’
2тайм
Перерыв
  Виржили
40’
  Лувумбу
21’
Мальорка
Тенас, Тони Лато, Раильо, Вальент, Miguel Calatayud García, Виржили, Дардер, Морланес, Лувумбу, Торре, Фуэнтес
Запасные: Дардер, Лувумбу, Aimar Peña Vázquez, Тони Лато, Вальент, Торрегитарт, Раильо, Miguel Calatayud García, Виржили, Морланес, Торре, Фуэнтес, Тенас
1тайм
ПСЖ:
Сафонов, Люсеа, Axel Koukaba, Забарный, Боли, Дро Фернандес, Бералдо, Меюлю, Кварацхелия, Нджанту, Мбайе
Запасные: Люсеа, Нджанту, Боли, Меюлю, Кварацхелия, Edem Ghalleb, Noa Bezeme, Сафонов, Дро Фернандес, Мбайе, Лонгони, Vainqueur Diyinu Nzinga
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Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
5 августа 18:45, Авива-Стэдиум
Логотип домашней команды
Арсенал
Завершен
1 - 3
1.97xG1.62
Логотип гостевой команды
Бетис
Матч окончен
85’
Бернал   Гомес
85’
Рикельме   Моранте
Мартинелли   Кабиа
77’
Нванери   О’Нилл
77’
Габриэл   Кларк
76’
73’
Гарсия   Антони
73’
Бартра   Льоренте
73’
Фран Гарсия   Фирпо
Калафьори   Огуннайке
62’
Льюис-Скелли   Ибрагим
62’
Аррисабалага   Мелье
62’
Салмон
61’
Копли   Джульенн
56’
Инкапиэ   Габриэл
46’
Цолис   Мартинелли
46’
Доуман   Нелсон
46’
Дьокереш   Габриэл Жезус
46’
46’
Gnangoro Bouare Samake   Иско
Хавертц   Фабиу Виейра
46’
Уайт   Копли
46’
Москера   Салмон
46’
2тайм
Перерыв
43’
  Форнальс
  Инкапиэ
32’
26’
  Деосса
9’
  Рикельме
Арсенал
Аррисабалага, Калафьори, Инкапиэ, Москера, Уайт, Хавертц, Льюис-Скелли, Нванери, Доуман, Цолис, Дьокереш
Запасные: Калафьори, Инкапиэ, Доуман, Дьокереш, Габриэл, Харриман-Аннус, Аррисабалага, Хавертц, Нванери, Рансон, Цолис, Агустин, Копли, Мартинелли, Москера, Уайт, Льюис-Скелли
1тайм
Бетис:
Вальес, Фран Гарсия, Натан, Бартра, Бельерин, Gnangoro Bouare Samake, Бернал, Рикельме, Форнальс, Гарсия, Деосса
Запасные: Рока, Фран Гарсия, Бартра, Гарсия, Yan Zhuravskyi, Ортис, Ricardo Fúnez Gómez, Фидальго, Эрнандес, Gnangoro Bouare Samake, Бернал, Рикельме, Гонсалес
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48884 голоса
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
товарищеские матчи (клубы)
результаты
logoвысшая лига Южная Корея
logoсерия А Италия
logoМилан
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoИнтер
logoЧелси
logoЛа Лига
logoАрсенал
logoМальорка
logoНаполи
logoОсасуна
logoлига 1 Франция
logoБетис
logoПСЖ
logoЮвентус
logoД2 Испания

Комментарии

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че за пастбище у Челси с Юве - там коровы всю траву сожрали, походу
Лучше бы Жегрова так Галатасараю забил)
ОтветВзвешенный вомбат Китая
Лучше бы Жегрова так Галатасараю забил)
Тут в одной фразе и мозоль и соль на рану.
ОтветВзвешенный вомбат Китая
Лучше бы Жегрова так Галатасараю забил)
Был бы у нас Витя Осихмен и тогда у Галатасарая не осталось шансов. А так с такими нападающими надеюсь хоть в ЛЕ что-то покажут...
Второй матч я конечно в шоке от того, какой Палестра марафонец. Жесть он нон-стоп носится. Гюсто походу можно вернуть Мареске
ОтветMediff
Второй матч я конечно в шоке от того, какой Палестра марафонец. Жесть он нон-стоп носится. Гюсто походу можно вернуть Мареске
обычная игра его если тока мяч дадут
ОтветNba today games
обычная игра его если тока мяч дадут
Ну в какой то момент, мяч у него пытались забрать обе команды
В Азии всегда такие огороды?
ОтветB@SS
В Азии всегда такие огороды?
ага, влажность
миланское дерби в австралийском Перте
Алонсо как будто специально издевается: ни минуты матча без Тосинишки и Делапа.
ОтветГол в девятину
Алонсо как будто специально издевается: ни минуты матча без Тосинишки и Делапа.
Цену надо же поднять этим двум деревянным солдатикам. По-моему все логично) Со следующей недели отцепят обоих и еще 5-6.
Эспумизан даунито, зачем так рубить в товарняке?
Сырые, конечно, все. В сезон еще долго входить
Пока в этих товах одно напрягает - Палмер и Колвилл не сыграли и двух игр, а уже оба на травмах.
Арсенал хитрее всех, дома остались. Организм здоровее будет, без смены часовых поясов
Ответbrace
Арсенал хитрее всех, дома остались. Организм здоровее будет, без смены часовых поясов
МЮ тоже в Европе остались, так что не расслабляйтесь
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