«Спартак» и «Локо» жалуются на судей, 4 овертайма в Кубке Гагарина, Месси – лучший в феврале, 65-е место Логинова и другие новости утра

1. «Спартак» направил жалобу на судейство в матче с ЦСКА в РФС. Ранее «Локомотив» направил письмо в судейский комитет РФС по двум эпизодам матча с «Зенитом».

А пока РФС разбирается с жалобами, у вас есть шанс побороться за миллион, дав пять точных прогнозов на предстоящие игры. В новом туре X5 надо предсказать исход матчей «Атлетико» и «Барселоны», взвесить шансы в очных встречах двух «Боруссий» и двух «Манчестеров», а также оценить перспективы «Краснодара» на выезде со «Спартаком». Участие бесплатно, необходимо лишь получить купон, установив приложение Winline.

2. В Кубке Гагарина выдался жаркий день: все 4 матча завершились в овертайме. «Сибирь» вновь обыграла «Автомобилист», ЦСКА был сильнее «Торпедо», «Спартак» победил московское «Динамо», отыгравшись с 0:3, «Нефтехимик» уступил «Ак Барсу».

3. Мужской биатлонный спринт на этапе Кубка мира в Чехии сложился для россиян бесславно. Победу одержал норвежец Йоханнес Бо, лучший из наших Эдуард Латыпов – 17-й, Александр Логинов пришел лишь 65-м. Для Логинова это худший результат на Кубке мира с января 2018 года.

Есть составы на эстафету: у женщин на гонку выйдут Юрлова, Старых, Куклина и Резцова, у мужчин – Елисеев, Гараничев, Латыпов и Халили.

4. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком февраля в Ла Лиге. Он набрал 10 (4+6) очков в 4 матчах.

5. Россиянин Андрей Мозалев победил на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров, Петр Гуменник завоевал бронзу.

Камила Валиева выиграла короткую программу, Усачева – 3-я, Хромых – 5-я.

6. Артем Дзюба, Сердар Азмун и Себастьян Дриусси вернулись в общую группу «Зенита».

7. Линии офсайда станут шире со следующего сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом рассказал президент УЕФА Александер Чеферин.

8. Трансферы. «Наполи» интересуется форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном, скауты уже просматривали игрока. «Манчестер Сити» может предложить за Шкриньяра 85 млн евро. Икарди может покинуть «ПСЖ» летом из-за плохих отношений с Неймаром и Мбаппе.

9. В НХЛ «Нью-Джерси» выиграл у «Сент-Луиса» и прервал 8-матчевую победную серию «блюзменов». Все результаты дня – здесь.

10. Вратарь «Ливерпуля» Алиссон не сыграет с «Атлетико» в Лиге чемпионов из-за травмы. Он может вернуться после паузы на матчи сборных.

11. В НБА «Юта» выиграла у «Бостона», «Бруклин» победил «Сан-Антонио» и другие результаты.

12. Пишут, что «Матч ТВ» продлил контракт на показ «Формулы-1» до 2023 года, в России могут запустить F1 TV.

13. Этап Кубка мира по лыжным гонкам в США может быть отменен или перенесен в другое место из-за коронавируса.

14. В 28-м туре Евролиги подмосковные «Химки» обыграли конкурента в борьбе за выход в плей-офф – турецкий «Фенербахче».

15. Украинский гроссмейстер Станислав Богданович и его подруга найдены мертвыми в Москве.

16. Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона на дуэли взглядов перед UFC 249, Тони ответил воздушным поцелуем.

Цитаты дня.

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Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев: «Драчев очень много говорит, но ничего не делает. СБР нужен реальный лидер, а не болтун»

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