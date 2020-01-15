Глушаков о коронавирусе: «Не стоит забывать про дедовские методы – лук и чеснок всегда спасали» 🧅

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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков выразил свое отношение к коронавирусу.

«Тема коронавируса – везде. Тревожно, конечно, но с другой стороны – ощущение, что тема излишне на хайпе.

Всем здоровья и спокойствия!💪🏻 Не стоит забывать про дедовские методы – лук и чеснок всегда спасали🧅😉», – написал Глушаков в инстаграме.

По всему миру коронавирусом заразилось 97 945 человек. Скончались 3383 человек, выздоровели более 53 тысяч.

 
 
 
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Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

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