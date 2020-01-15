«Наполи» интересуется Азмуном. Скауты уже просматривали игрока (Corriere dello Sport)

намерен усилить линию атаки по завершении сезона, сообщает Corriere dello Sport.

Одним из игроков, к которому неаполитанцы проявляют интерес, является форвард Сердар Азмун. Скауты «Наполи» уже просматривали 25-летнего иранца.

Также в список интересов спортивного директора итальянского клуба Кристиано Джунтоли попали нападающий «Майнца» Жан-Филипп Матета и хавбек Жереми Бога из .

Азмун забил 7 голов и отдал 5 результативных передач в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ. Его статистику можно изучить здесь.