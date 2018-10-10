Дуэль взглядов Хабиба и Фергюсона: Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Тони

В Лас-Вегасе прошла пресс-конференция перед UFC 249, участниками которой стали и Тони Фергюсон.

Бойцы отвечали на вопросы журналистов примерно полчаса, после чего провели дуэль взглядов.

Во время церемонии Фергюсон положил перед Нурмагомедовым чемпионский пояс старого образца (Тони был временным чемпионом ), а Хабиб пнул его ногой.

Американский боец ответил воздушным поцелуем и поклоном.

Бой Хабиб – Фергюсон пройдет 18 апреля в Нью-Йорке.

Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона, Тони послал воздушный поцелуй. Как прошла пресс-конференция UFC 249

Адесанья о бое Хабиб – Фергюсон: «Молюсь богам ММА, чтобы в этот раз поединок состоялся»