Дуэль взглядов Хабиба и Фергюсона: Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Тони

В Лас-Вегасе прошла пресс-конференция перед UFC 249, участниками которой стали Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Бойцы отвечали на вопросы журналистов примерно полчаса, после чего провели дуэль взглядов.
Во время церемонии Фергюсон положил перед Нурмагомедовым чемпионский пояс старого образца (Тони был временным чемпионом UFC), а Хабиб пнул его ногой.
Американский боец ответил воздушным поцелуем и поклоном.
Бой Хабиб – Фергюсон пройдет 18 апреля в Нью-Йорке.
Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона, Тони послал воздушный поцелуй. Как прошла пресс-конференция UFC 249
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