Дуэль взглядов Хабиба и Фергюсона: Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Тони

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Хабиб - Фергюсон UFC 249 Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе прошла пресс-конференция перед UFC 249, участниками которой стали Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.

Бойцы отвечали на вопросы журналистов примерно полчаса, после чего провели дуэль взглядов.

Во время церемонии Фергюсон положил перед Нурмагомедовым чемпионский пояс старого образца (Тони был временным чемпионом UFC), а Хабиб пнул его ногой.

Американский боец ответил воздушным поцелуем и поклоном.

Бой Хабиб – Фергюсон пройдет 18 апреля в Нью-Йорке.

Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона, Тони послал воздушный поцелуй. Как прошла пресс-конференция UFC  249

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