Дзюба, Азмун и Дриусси вернулись в общую группу «Зенита»

Главный тренер Сергей Семак рассказал о травмированных игроках команды.

– Как себя чувствуют травмированные игроки?

– Что касается травмированных, то более оптимистичная ситуация. Есть небольшие проблемы, но и Дриусси, и Дзюба, и Азмун сейчас будут работать в общей группе.

Надеюсь, они подойдут в хороших кондициях к матчу с «Уфой». Мы ждем их всех на поле.

– После 120 минут четыре дня – достаточно для восстановления?

– Думаю, да. Будем анализировать состояние игроков, и если кому-то потребуется отдохнуть, предоставим возможность, – сказал Семак.

Матч «Зенит» – «Уфа» пройдет в понедельник. Начало – в 19:00 по московскому времени.