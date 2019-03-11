В документах, предоставленных Фуссек полиции, говорится, что Касперович на ЧМ-2020 брал аккредитацию на имя Крулько. Такого специалиста в сборной Украины нет

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Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, брал аккредитацию украинского специалиста Ивана Крулько, говорится в документах, ставших причиной обысков на чемпионате мира в Антхольце.

Обыски прошли в номерах Касперовича и Логинова накануне мужской эстафеты. Полиция забрала у биатлониста ноутбук и телефон. Причиной стало использование Касперовичем чужой аккредитации.

20 февраля антидопинговый менеджер Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Харракайнен передала полиции файл Risk Profile 2020, в котором говорится о положении Касперовича в российской команде.

В качестве иллюстрации сложных отношений тренера Логинова и сборной взяты цитаты Касперовича из российской прессы. Одна из них на самом деле принадлежит Александру Тихонову, который назвал нынешний тренерских штаб слабейшим в истории команды.

В разделе о нарушениях Касперовичем правил пребывания на стадионе содержится скан его загранпаспорта и фото аккредитации, которой он пользовался в Антхольце.

Она выдана на имя члена сборной Украины Ивана Крулько и была действительна с 10 по 23 февраля. Однако специалист с такой фамилией не значится в украинской команде.

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