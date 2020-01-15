Кике Сетьен: «Зависимость от Месси – это нормально. Он определяет результат 90% матчей»

Главный тренер «Барселоны» высказался о значении форварда Лионеля Месси для игры команды.

– Каково это – тренировать Месси?

– Месси уникален, он особенный. Это большая удача – встретить футболиста, с которым так приятно работать.

Это не так сложно. Сначала игроки думают: «Так, посмотрим, заставит ли он (новый тренер) нас отжиматься на перекладине». Сначала они насторожены, это нормально.

– Как вы управляете взаимодействием игроков с Месси?

– Это правда, что есть игроки, которые слишком много думают о взаимодействии с ним. Я бы тоже так делал. Месси определяет результат 90% матчей этой команды.

Я всегда говорю своим игрокам: «Если мяч в ногах у хороших парней, дела с большей вероятностью пойдут хорошо».

Вот почему они ищут Месси на поле. Такая зависимость – это нормально. Я спокоен, – сказал Сетьен.