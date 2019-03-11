Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев: «Драчев очень много говорит, но ничего не делает. СБР нужен реальный лидер, а не болтун»

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев поделился мнением насчет того, как Владимир Драчев справляется с должностью президента Союза биатлонистов России ( ).

«Драчев очень много говорит, но при этом ничего не делает. Знаю, что работой с ним разочарованы многие люди, которые находятся в СБР. Чем дальше – тем очевиднее, что ситуация становится все хуже и хуже.

Начинать, как мне кажется, нужно с правления СБР. Сейчас федерация представляет собой очень замкнутое общество. В принципе, так было всегда, но люди как-то находили общий язык. Сейчас же внутри СБР такой же раздрай, как и в сборной команде.

Знаю, например, что сам Драчев не разговаривает с исполнительным директором и даже пытался втихаря его уволить. Правда, поддержали президента СБР в этом всего два человека – остальные проголосовали против. То есть даже в правлении, всех членов которого Драчев приглашал лично, нет никакого согласия.

Недостаточно занимать пост в той же Госдуме, нужно работать. Люди, способные это делать, в правлении есть и сейчас, просто они разрознены. Сам Драчев, понятное дело, будет цепляться за свою должность до последнего, но если оставить его на посту президента – это тупик для всего российского биатлона.

Взять тех же спонсоров – с СБР ведь уже никто не хочет иметь дела. И не только из-за отсутствия результата, а прежде всего потому, что с президентом СБР ни о чем нельзя договариваться всерьез. Федерации нужен реальный лидер, а не болтун.

Все прекрасно понимают: на самом деле, итоги сезона печальны. Поэтому и хочется сказать Драчеву: не получилось – такое бывает, от неудач не застрахован никто. Но уйди сам, без позора», – сказал Алябьев.

Даже золото Логинова не отменяет главного: наш биатлон в диком кризисе. Никто не понимает, что делать дальше

Уже понятно, что Драчев не справился с биатлоном. Дело не в 26 гонках без медалей; куда хуже – скандалы и полная растерянность