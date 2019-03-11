Кубок мира. Спринт. Логинов стартует 4-м, Елисеев – 9-м, Йоханнес Бо – 22-м, Фуркад – 33-м

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6 марта на этапе Кубка мира в чешском Нове Место пройдет мужская спринтерская гонка. За сборную России выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Карим Халили.

Дата проведения
6 марта, 19.30
Онлайн гонки

Нове Место, Чехия. Спринт

Стартовый лист

1  Арнд Пайффер
2  Рок Трсан
3  Шон Доэрти
4  Александр Логинов
5  Дмитрий Пидручный
6  Фанмин Чэн
7  Бенедикт Долль
8  Доминик Виндиш
9  Матвей Елисеев
10  Кентен Фийон-Майе
11  Йоханнес Кюн
12  Роман Елетнов
13  Тарьей Бо
14  Себастьян Самуэльссон
15  Артем Прима
16  Гжегож Гузик
17  Йеспер Нелин
18  Тимофей Лапшин
19  Евгений Гараничев
20  Адам Вацлавик
21  Яков Фак
22  Йоханнес Бо
23  Лукас Хофер
24  Флоран Клод
25  Андрей Расторгуев
26  Симон Эдер
27  Владимир Илиев
28  Серафин Вистнер
29  Йоханнес Дале
30  Витаутас Строля
31  Скотт Гоу
32  Георге Бута
33  Мартен Фуркад
34  Юлиан Эберхард
35  Симон Дестье
36  Филипп Хорн
37  Лейф Нордгрин
38  Теро Сеппяля
39  Мартин Понсилуома
40  Феликс Лейтнер
41  Ондржей Моравец
42  Сергей Бочарников
43  Доминик Ландертингер
44  Тьерри Ланже
45  Фабьен Клод
46  Сергей Семенов
47  Александр Андерсен
48  Никита Поршнев
49  Эмильен Жакелен
50  Кристиан Гоу
51  Томас Бормолини
52  Марио Дольдер
53  Мартин Отченаш
54  Ветле Шостад Кристиансен
55  Михал Крчмарж
56  Клемен Бауэр
57  Красимир Анев
58  Томас Каукенас
59  Эдгарс Мисе
60  Апостолос Ангелис
61  Кароль Домбровски
62  Антон Смольский
63  Калев Эрмитс
64  Рене Захна
65  Эдуард Латыпов
66  Дидье Бьона
67  Лукаш Журек
68  Антон Синапов
69  Антон Дудченко
70  Якуб Штвртецки
71  Ставре Яда
72  Симон Шемп
73  Корнел Пукьяну
74  Александр Мухин
75  Давид Коматц
76  Владислав Киреев
77  Синюань Янь
78  Микито Татидзаки
79  Струла Хольм Лагрейд
80  Хейкки Лайтинен
81  Косуке Озаки
82  Шимон Бартко
83  Михал Шима
84  Антонин Гигонна
85  Жереми Финелю
86  Джейк Браун
87  Жюль Бюрнот
88  Пеппе Фемлинг
89  Миха Довжан
90  Турстейн Стенерсен
91  Роберт Слотинс
92  Тобиас Эберхард
93  Роберт Хелдна
94  Пол Шоммер
95  Матей Балога
96  Туукка Инвениус
97  Райдо Ранкель
98  Сергей Сирик
99  Никита Лобастов
100  Адам Раннелс
101  Себастьян Штальдер
102  Андржей Нендза-Кубинец
103  Руслан Ткаленко
104  Томмазо Джакомель
105  Роман Реес
106  Димитар Герджиков
107  Михал Шлезингр
108  Карим Халили
109  Казуки Баишо

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