Кубок мира. Спринт. Логинов стартует 4-м, Елисеев – 9-м, Йоханнес Бо – 22-м, Фуркад – 33-м

6 марта на этапе Кубка мира в чешском Нове Место пройдет мужская спринтерская гонка. За сборную России выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Карим Халили.
- Дата проведения
- 6 марта, 19.30
6 марта на этапе Кубка мира в чешском Нове Место пройдет мужская спринтерская гонка. За сборную России выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Карим Халили.
|1
|Арнд Пайффер
|2
|Рок Трсан
|3
|Шон Доэрти
|4
|Александр Логинов
|5
|Дмитрий Пидручный
|6
|Фанмин Чэн
|7
|Бенедикт Долль
|8
|Доминик Виндиш
|9
|Матвей Елисеев
|10
|Кентен Фийон-Майе
|11
|Йоханнес Кюн
|12
|Роман Елетнов
|13
|Тарьей Бо
|14
|Себастьян Самуэльссон
|15
|Артем Прима
|16
|Гжегож Гузик
|17
|Йеспер Нелин
|18
|Тимофей Лапшин
|19
|Евгений Гараничев
|20
|Адам Вацлавик
|21
|Яков Фак
|22
|Йоханнес Бо
|23
|Лукас Хофер
|24
|Флоран Клод
|25
|Андрей Расторгуев
|26
|Симон Эдер
|27
|Владимир Илиев
|28
|Серафин Вистнер
|29
|Йоханнес Дале
|30
|Витаутас Строля
|31
|Скотт Гоу
|32
|Георге Бута
|33
|Мартен Фуркад
|34
|Юлиан Эберхард
|35
|Симон Дестье
|36
|Филипп Хорн
|37
|Лейф Нордгрин
|38
|Теро Сеппяля
|39
|Мартин Понсилуома
|40
|Феликс Лейтнер
|41
|Ондржей Моравец
|42
|Сергей Бочарников
|43
|Доминик Ландертингер
|44
|Тьерри Ланже
|45
|Фабьен Клод
|46
|Сергей Семенов
|47
|Александр Андерсен
|48
|Никита Поршнев
|49
|Эмильен Жакелен
|50
|Кристиан Гоу
|51
|Томас Бормолини
|52
|Марио Дольдер
|53
|Мартин Отченаш
|54
|Ветле Шостад Кристиансен
|55
|Михал Крчмарж
|56
|Клемен Бауэр
|57
|Красимир Анев
|58
|Томас Каукенас
|59
|Эдгарс Мисе
|60
|Апостолос Ангелис
|61
|Кароль Домбровски
|62
|Антон Смольский
|63
|Калев Эрмитс
|64
|Рене Захна
|65
|Эдуард Латыпов
|66
|Дидье Бьона
|67
|Лукаш Журек
|68
|Антон Синапов
|69
|Антон Дудченко
|70
|Якуб Штвртецки
|71
|Ставре Яда
|72
|Симон Шемп
|73
|Корнел Пукьяну
|74
|Александр Мухин
|75
|Давид Коматц
|76
|Владислав Киреев
|77
|Синюань Янь
|78
|Микито Татидзаки
|79
|Струла Хольм Лагрейд
|80
|Хейкки Лайтинен
|81
|Косуке Озаки
|82
|Шимон Бартко
|83
|Михал Шима
|84
|Антонин Гигонна
|85
|Жереми Финелю
|86
|Джейк Браун
|87
|Жюль Бюрнот
|88
|Пеппе Фемлинг
|89
|Миха Довжан
|90
|Турстейн Стенерсен
|91
|Роберт Слотинс
|92
|Тобиас Эберхард
|93
|Роберт Хелдна
|94
|Пол Шоммер
|95
|Матей Балога
|96
|Туукка Инвениус
|97
|Райдо Ранкель
|98
|Сергей Сирик
|99
|Никита Лобастов
|100
|Адам Раннелс
|101
|Себастьян Штальдер
|102
|Андржей Нендза-Кубинец
|103
|Руслан Ткаленко
|104
|Томмазо Джакомель
|105
|Роман Реес
|106
|Димитар Герджиков
|107
|Михал Шлезингр
|108
|Карим Халили
|109
|Казуки Баишо