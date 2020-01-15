Икарди может покинуть «ПСЖ» летом из-за плохих отношений с Неймаром и Мбаппе

Форвард Мауро Икарди может покинуть «ПСЖ» из-за непростых отношений с лидерами команды.

Как сообщает Sport Mediaset со ссылкой на L’Equipe, у Икарди плохие отношения с нападающими «ПСЖ» Неймаром и Килианом Мбаппе. Отмечается, что Икарди чувствует себя изолированным и считает, что одноклубники его игнорируют. Аргентинец полагает, что ему намеренно не делают передачи, когда он выходит на поле.

В клубе знают о сложившейся ситуации, поэтому «ПСЖ» может отказаться от выкупа Икарди у «Интера» в летнее трансферное окно.

В этом сезоне Икарди провел за «ПСЖ» 20 матчей в Лиге 1, забил 12 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его полная статистика – здесь.