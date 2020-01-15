Фанаты «Зенита» о столкновении в Грозном: «Клуб предпочел переобуться на сторону новых традиций»

Фанатское объединение «Ландскрона» выступило с заявлением по поводу инцидента на матче 1/4 финала Олимп Кубка России с «Ахматом» (2:1, дополнительное время).

В концовке игры болельщики хозяев побежали к сектору гостей после того, как группа фанатов «Зенита» разделась по пояс.

«Бас с выезда в Грозный успешно прибыл в Петербург. Респект всем выездюкам за этот вояж. Спасибо всем, кто справлялся о ситуации и выражал поддержку, чего, кстати, не скажешь про клуб, который предпочел переобуться со своих любимых правил безопасности на сторону новых традиций, которых раньше то ли не было, то ли они были не так важны.

Еще перед матчем местные, пользуясь тем, что перед стадионом, как обычно, не разделялись потоки болельщиков, подходят к нашим басам и прыгают на СБГ, получая достойный отпор. На самом матче наша трибуна по футбольной традиции выступает по торс, что приводит местных в дикое состояние.

Толпа срывается к гостевому сектору, летят бутылки, банки и нецензурные скандирования. Толпа активно толкается с силовиками и пытается прорваться на наш сектор, а матч останавливается.

Наш многострадальный футбольный календарь в этом сезоне на майские праздники дарит нам еще одну замечательную возможность соприкоснуться с кавказскими традициями. Призываем всех СБГ не игнорировать данный выезд.

Последние годы фанаты часто сетуют на ужесточившиеся меры безопасности, отсутствие экшена, разделенные задолго до стадиона людские потоки и т. п.

Приезжайте на Кавказ: там, благодаря местным традициям, нет таких проблем. Пользуясь случаем, обращаемся к нашим московским коллегам и призываем отказаться от идей бессмысленных бойкотов, ведь фанат без выездов – не фанат», – говорится в сообщении «Ландскроны».

Фото: страница «Ландскроны» во «Вконтакте»

В Грозном полыхнуло из-за голых торсов: болельщики «Ахмата» побежали на фанов «Зенита», было страшно

Семак о столкновении фанатов в Грозном: «Нужно уважать и чтить традиции»

Александр Медведев: «В Чечне нет традиции оголять торс. Наши фанаты быстро оделись, когда им сделали замечание»