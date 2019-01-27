🥇🥉 Мозалев победил на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров, Гуменник – 3-й

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Сегодня на чемпионате мира среди юниоров в Таллине юноши выступили с произвольными программами. Россиянин Андрей Мозалев одержал победу, Петр Гуменник завоевал бронзу. 

Чемпионат мира среди юниоров-2020

Таллин, Эстония

Юноши

Итоговое положение

1. Андрей Мозалев (Россия) – 245,09

2. Юма Кагияма (Япония) – 231,75

3. Петр Гуменник (Россия) – 231,12

4. Даниэль Грассль (Италия) – 229,38

5. Максим Наумов (США) – 225,10

6. Шун Сато (Япония) – 221,62

7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 213,89

8. Эндрю Торгашев (США) – 208,95

9. Александр Селевко (Эстония) – 207,00

10. Илья Яблоков (Россия) – 206,16

11. Ли Си Йонг (Южная Корея) – 201,49

12. Джозеф Фан (Канада) – 201,24

13. Николай Майоров (Швеция) – 199,85

14. Габриэле Франгипани (Италия) – 198,41

15. Иван Шмуратко (Украина) – 197,40

16. Илья Малинин (США) – 195,97

17. Стивен Гоголев (Канада) – 191,45

Произвольная программа

1. Андрей Мозалев (Россия) – 160,78

2. Петр Гуменник (Россия) – 155,05

3. Даниэль Грассль (Италия) – 150,47

4. Максим Наумов (США) – 149,90

5. Юма Кагияма (Япония) – 145,93

6. Шун Сато (Япония) – 142,32

7. Адам Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 139,28

8. Ли Си Йонг (Южная Корея) – 129,88

9. Иван Шмуратко (Украина) – 128,64

10. Илья Яблоков (Россия) – 128,63

11. Эндрю Торгашев (США) – 127,45

11. Николай Майоров (Швеция) – 127,36

12. Александр Селевко (Эстония) – 126,13

13. Стивен Гоголев (Канада) – 124,18

14. Джозеф Фан (Канада) – 123,74

15. Габриэле Франгипани (Италия) – 123,36

17. Илья Малинин (США) – 121,95...

Расписание чемпионата мира среди юниоров по фигурному катанию-2020 в Таллине

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