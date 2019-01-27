🥇🥉 Мозалев победил на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров, Гуменник – 3-й

Сегодня на чемпионате мира среди юниоров в Таллине юноши выступили с произвольными программами. Россиянин Андрей Мозалев одержал победу, Петр Гуменник завоевал бронзу.
Чемпионат мира среди юниоров-2020
Таллин, Эстония
Юноши
Итоговое положение
1. Андрей Мозалев (Россия) – 245,09
2. Юма Кагияма (Япония) – 231,75
3. Петр Гуменник (Россия) – 231,12
4. Даниэль Грассль (Италия) – 229,38
5. Максим Наумов (США) – 225,10
6. Шун Сато (Япония) – 221,62
7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 213,89
8. Эндрю Торгашев (США) – 208,95
9. Александр Селевко (Эстония) – 207,00
10. Илья Яблоков (Россия) – 206,16
11. Ли Си Йонг (Южная Корея) – 201,49
12. Джозеф Фан (Канада) – 201,24
13. Николай Майоров (Швеция) – 199,85
14. Габриэле Франгипани (Италия) – 198,41
15. Иван Шмуратко (Украина) – 197,40
16. Илья Малинин (США) – 195,97
17. Стивен Гоголев (Канада) – 191,45
Произвольная программа
1. Андрей Мозалев (Россия) – 160,78
2. Петр Гуменник (Россия) – 155,05
3. Даниэль Грассль (Италия) – 150,47
4. Максим Наумов (США) – 149,90
5. Юма Кагияма (Япония) – 145,93
6. Шун Сато (Япония) – 142,32
7. Адам Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 139,28
8. Ли Си Йонг (Южная Корея) – 129,88
9. Иван Шмуратко (Украина) – 128,64
10. Илья Яблоков (Россия) – 128,63
11. Эндрю Торгашев (США) – 127,45
11. Николай Майоров (Швеция) – 127,36
12. Александр Селевко (Эстония) – 126,13
13. Стивен Гоголев (Канада) – 124,18
14. Джозеф Фан (Канада) – 123,74
15. Габриэле Франгипани (Италия) – 123,36
17. Илья Малинин (США) – 121,95...
Расписание чемпионата мира среди юниоров по фигурному катанию-2020 в Таллине
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