«Спартак» направил жалобу на судейство в матче с ЦСКА в РФС

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Олимп Кубок России РФС судьи Сергей Сергеевич Иванов Футбол

«Спартак» подал жалобу в РФС на судейство в матче 1/4 финала Олимп Кубка России с ЦСКА (3:2, дополнительное время).

Сообщалось, что красно-белые были недовольны удалением нападающего Эсекиэля Понсе за вторую желтую карточку после фола на защитнике армейцев Вадиме Карпове.

Также клуб выражал недовольство неназначенным пенальти в моменте, где мяч коснулся руки Игоря Дивеева в штрафной ЦСКА.

Главным арбитром матча был Сергей Иванов.

Эти решения взбесили «Спартак» (но не помешали выиграть): рука Дивеева слишком высоко, рука Понсе – наоборот, не очень

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