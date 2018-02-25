Этап Кубка мира по лыжным гонкам в США может быть отменен или перенесен в другое место из-за коронавируса

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в американском Миннеаполисе может быть отменен или перенесен в другое место.

Об этом сообщил рейс-директор Международной федерации лыжного спорта ( ) Пьер Миньере.

Причина в том, что власти США приняли решение не пускать в страну без карантина представителей стран, где существует опасная ситуация по коронавирусу – на сегодня это Китай и Италия.

– С Канадой проблем нет. Но с США дело запутаннее. Условия пересечения американской границы для граждан некоторых стран немного сложнее. Они не смогут въехать без 14-дневного карантина.

– О каких странах идет речь?

– Из тех, кто участвует в КМ, это Италия и Китай. Но, принимая во внимание происходящее сейчас, все может быстро измениться. Завтра это может коснуться Германии, Франции или Норвегии.

Если всем желающим не будет предоставлена возможность участия несмотря на то, что все здоровы, то нам придется что-то сделать с американским этапом.

– И что же будет?

– Пока я не знаю. Это может быть какое-то другое место. Нам придется принять во внимание много разных вещей до принятия решения, – сказал Миньере.

Соревнования в Миннеаполисе по плану должны пройти 17 марта.

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