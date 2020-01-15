«Локомотив» направил письмо в судейский комитет РФС по 2 эпизодам матча с «Зенитом»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о реакции клуба на судейство в матче Тинькофф РПЛ с (0:0).

— В матче с «Зенитом» удалили Семина. Вы с ним разговаривали после этого?

— Не могу комментировать судейство, потому что договорились не комментировать. А в той ситуации как не комментировать судейство? Информацию, которую я собрал не просто от Юрия Палыча, а от людей, которые были рядом — в чем его обвиняли, что пользуется ненормативной лексикой, мне не подтверждают. Моих ушей там не было.

Мы написали письмо по двум эпизодам, которые вызвали у нас вопросы — ждем реакции РФС по этому поводу. Поступили в соответствии с той процедурой, с которой договаривались.

Могу понять эмоции Палыча — никто за это не будет подвергать его критике. Но понимаем, что не нужно себя так вести. Тренер есть тренер: его адреналин не сжигается на физическом уровне, как у игроков. Палыч горит. Ему 73 года, а он горит — можно только уважать и гордиться им.

— По игре с «Зенитом» есть вопрос по назначению пенальти и работе ВАР.

— Дело не в ВАР. Меня больше всего удивил вынос мяча из-за боковой, что чуть не привело к голу в наши ворота и получение карточки Гильерме. Не понимаю, как такое может быть, когда боковой показывает в одну сторону, а главный [Турбин] — в другую, – сказал Кикнадзе.

Орлов о судействе: «Если игрок «Локо» на 6-й минуте разбивает сопернику голову, а на 9-й — нос, почему нет реакции арбитра?»