Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Валиева, Хромых, Усачева и Лью выйдут на лед с короткими программами

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Сегодня в Таллине на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров девушки выступят с короткими программами. На турнир заявлены российские фигуристки Камила Валиева, Майя Хромых и Дарья Усачева.

Чемпионат мира среди юниоров-2020

Таллин, Эстония

Девушки

Короткая программа

Начало – 11.45 по московскому времени (6 марта), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

5. Анастасия Шаботова (Украина)

Четвертая разминка

23. Линдси Торгрен (США)

Пятая разминка

27. Кайя Руйтер (Канада)

29. Мана Кавабе (Япония)

Шестая разминка

31. Дарья Усачева (Россия) – 16.04

33. Майя Хромых (Россия) – 16.16

Седьмая разминка

37. Со Ен Ви (Корея)

38. Камила Валиева (Россия) – 17.09

39. Томоэ Кавабата (Япония) 

40. Элисон Шумахер (Канада)

41. Алиса Лью (США)

Восьмая разминка

43. Алесса Торнаги (Италия)

44. Алина Урушадзе (Грузия)

45. Хэ Ин Ли (Корея)

46. Старр Эндрюс (США)

47. Екатерина Куракова (Польша)

48. Екатерина Рябова (Азербайджан)

 

Расписание чемпионата мира среди юниоров по фигурному катанию-2020 в Таллине

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