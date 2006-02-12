Александр Соболев: «Если повторю успех Холанда, это будет фантастика»

Нападающий Александр Соболев рассказал, кто из футболистов ему нравится.

– Какая у вас краткосрочная цель в «Спартаке»?

– Если мы выиграем все матчи, то я буду самым счастливым человеком. А бомбардирская гонка для меня не важна.

Если забью два мяча, но мы проиграем 2:3, это будет плохо. Если забьет Максименко от своих ворот и мы выиграем – намного лучше.

Всегда предпочту голам командные очки, их нужно набирать в каждом матче.

– В «Боруссии» молодой Холанд выходит на замену и забивает по голу или по два, рушит все рекорды. Есть желание повторить его успехи, или Ибрагимович для вас остается первым номером?

– Я бы не сказал, что Златан для меня – номер один. У меня нет кумира. Я у каждого сильного футболиста нахожу что-то для себя.

Мне нравятся и Месси, и Роналду. Если повторю успех Холанда (норвежец забил 8 голов в 4 первых матчах за «Боруссию» – прим. Sports.ru), это будет фантастикой.

– Следите вообще за мировым спортом?

– На сборах сложно успевать смотреть телевизор. А так слежу за АПЛ. «Ливерпуль» хорошо играет, Клопп мне вообще нравится, – сказал Соболев.

Соболев отлично подходит Тедеско. Как и Конте, он обожает больших нападающих

Холанд забивает в Бундеслиге каждые 20 минут. В трех матчах – хет-трик, дубль, дубль