Директор «Сочи»: «Ждем Кокорина до последнего. Надеемся, он к нам перейдет»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о возможном переходе Александра Кокорина.
«Остается ли еще надежда, что Кокорин перейдет к нам? Конечно. Мы ждем Сашу до последнего, и надеемся, что он к нам перейдет.
Мы улетели на третий сбор, а 14 февраля сюда прилетает «Зенит» основной, а также вторая команда. Они соберутся через пару дней, примут решения. Надеюсь, что будет хорошо.
Общался ли я с Кокориным? Нет», — сказал Рубашко.
Ранее 28-летний игрок не согласился переходить в «Сочи». Его отправили на сборы в «Зенит-2».
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