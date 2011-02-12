Директор «Сочи»: «Ждем Кокорина до последнего. Надеемся, он к нам перейдет»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о возможном переходе .

«Остается ли еще надежда, что Кокорин перейдет к нам? Конечно. Мы ждем Сашу до последнего, и надеемся, что он к нам перейдет.

Мы улетели на третий сбор, а 14 февраля сюда прилетает основной, а также вторая команда. Они соберутся через пару дней, примут решения. Надеюсь, что будет хорошо.

Общался ли я с Кокориным? Нет», — сказал Рубашко.

Ранее 28-летний игрок не согласился переходить в «Сочи». Его отправили на сборы в «Зенит-2».

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