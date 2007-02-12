Сарри о том, как в «Барсе» отреагировали бы на интерес «Юве» к Месси: «Какого хрена этому Сарри нужно?»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри отреагировал на слух о возможном трансфере из «Барселоны».

«Вы задаете мне вопрос о Месси, об игроке мирового класса, у которого контракт с «Барселоной».

Любой мой ответ будет неподходящим, потому что если бы я был членом совета директоров «Барсы», я бы сказал: «Какого хрена этому Сарри нужно?» Так что я лучше не отвечу», – сказал итальянец.

Ранее сообщалось, что Месси могут подписать «Юве», «МЮ», «Интер», «ПСЖ» или «Ман Сити», а 4-летний контракт с аргентинца обойдется итальянским клубам в 350-365 млн евро.

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