Морозов станет президентом КХЛ. Кандидатура согласовывалась руководством страны («СЭ»)

Теги Ак Барс Алексей Морозов Дмитрий Чернышенко КХЛ МХЛ Политика Спорт-Экспресс Хоккей

Двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Алексей Морозов в ближайшее время станет новым президентом КХЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

Лига объявит о своем решении после заочного голосования совета директоров.

По информации издания, кандидатура Морозова долгое время согласовывалась высшим руководством страны.

В настоящий момент он занимает должность вице-президента КХЛ по развитию молодежного хоккея и является управляющим директором Париматч Молодежная хоккейная лига.

Напомним, что президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прешел на работу в правительство РФ – он был назначен вице-премьером по спорту.

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