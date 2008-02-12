Нобель Арустамян: «Кокорин встретился с Ротенбергом и, вероятно, скоро присоединится к «Сочи»

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Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян рассказал о том, что форвард Александр Кокорин все-таки может перейти в «Сочи» из «Зенита».

«Сегодня состоялась встреча между президентом «Сочи» Борисом Ротенбергом и Александром Кокориным.

Переговоры проходят продуктивно, развязка, похоже, близка.

Весьма вероятно, что уже в ближайшие дни Кокорин присоединится к «Сочи» на сборе в Турции», – написал Арустамян.

28-летний форвард, ранее отказавшийся переходить в аренду в «Сочи», тренируется с «Зенитом-2». Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета.

Мнение гендиректора и главного тренера = ноль. Вертикаль власти «Зенита» на примере Кокорина

Семак = принципиальность. Он до конца с Кокориным и ничего не боится

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