Нобель Арустамян: «Кокорин встретился с Ротенбергом и, вероятно, скоро присоединится к «Сочи»

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян рассказал о том, что форвард Александр Кокорин все-таки может перейти в «Сочи» из .

«Сегодня состоялась встреча между президентом «Сочи» и Александром Кокориным.

Переговоры проходят продуктивно, развязка, похоже, близка.

Весьма вероятно, что уже в ближайшие дни Кокорин присоединится к «Сочи» на сборе в Турции», – написал Арустамян.

28-летний форвард, ранее отказавшийся переходить в аренду в «Сочи», тренируется с «Зенитом-2». Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета.

Мнение гендиректора и главного тренера = ноль. Вертикаль власти «Зенита» на примере Кокорина

Семак = принципиальность. Он до конца с Кокориным и ничего не боится