«Сосьедад» потребовал от «Барселоны» 50 млн евро за Виллиана Жозе. Трансфер крайне маловероятен

Трансфер нападающего Виллиана Жозе в «Барселону» под угрозой срыва.

Президент сан-себастьянского клуба Хокин Аперибай объявил каталонцам, что 28-летнего бразильца продадут не меньше чем за 50 млн евро, сообщает Diario Sport.

Такая сумма обусловлена тем, что главный тренер «Сосьедада» Иманоль Альгуасиль сообщил президенту, что рассчитывает на Жозе, так как команда борется за место в зоне Лиги чемпионов и победу в Кубке Испании.

Теперь трансфер форварда в «Барселону» практически исключен, несмотря на появлявшиеся ранее сообщения о договоренности о переходе.

В этом сезоне Виллиан Жозе провел 22 матча за «Сосьедад» в и забил 8 мячей.