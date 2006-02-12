Глава «Роскомнадзора» Жаров может возглавить «Газпром-медиа», который управляет «Матч ТВ»

Глава Роскомнадзора Александр Жаров – один из претендентов на пост главы холдинга , сообщает РБК.

«Александр Жаров находится в списке кандидатов на место руководителя «Газпром-Медиа». У Жарова хорошие отношения с бывшим руководителем этой структуры Дмитрием Чернышенко», — рассказал собеседник РБК.

Уточняется, что Жаров рассматривается на место главы «Газпром-Медиа», но финального решения пока нет.

Информацию также подтверждают источники «Ведомостей».

Представитель «Газпром-Медиа» пока не ответил на момент на вопрос о возможном приходе Жарова.

Бывший гендиректор «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко в январе стал заместителем председателя правительства РФ.

Частью структур холдинга является телеканал .