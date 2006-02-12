Геннадий Орлов: «Кокорин ждет от «Зенита» длительного контракта»

Комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о будущем форварда Александра Кокорина.

«Все мы ждем, потому что Кокорин уже не скрывает, что ожидает от «Зенита» длительного контракта, года на два или два плюс один. Но пока этого контракта нет.

Может, если «Зенит» подпишет контракт… Закончится наконец история с «Сочи», поедет или не поедет.

Ждем. На данный момент вопрос с Кокориным открыт», – сказал Орлов, отвечая на вопросы болельщиков на своем канале в YouTube.

28-летний форвард, ранее отказавшийся переходить в аренду в «Сочи», тренируется с «Зенитом-2». Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета.

Мнение гендиректора и главного тренера = ноль. Вертикаль власти «Зенита» на примере Кокорина

Семак = принципиальность. Он до конца с Кокориным и ничего не боится