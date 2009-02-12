Заводящему виража «Зенита» сожгли машину. Он полагает, что это связано с его деятельностью

Заводящий фанатского виража Александр «Макасин» Румянцев сообщил о деталях поджога его автомобиля сегодня рано утром в Санкт-Петербурге.

— В половину пятого утра мою машину подожгли. В ней сработала сигнализация, и я проснулся. Автомобиль уже полыхал.

Толкнул рядом стоявшую рядом машину, чтобы сработала сигналка, и хозяева вышли и отогнали. Но пока успели выйти, загорелось и второе авто. Раньше пожарных приехала полиция — сотрудники вместе с нами смотрели, как полыхают обе машины.

— Есть предположения, кто мог поджечь ваше транспортное средство?

— Нет. Хотя понимаю, что это не просто так. На доме много камер наблюдения, и я посмотрел записи. На них видно, что подъехала машина.

С переднего сидения человек бросил бутылку с зажигательной смесью целенаправленно под мой автомобиль. Подожгли — и тут же скрылись.

Номера были скрыты пленкой. Когда приехал в полицию, мне сказали: «Да мы уже видели с наших камер — конкретно тебя жгли».

— Сразу напрашивается версия, что это связано с вашей деятельностью на вираже...

— Мне тоже так кажется. Утверждать не могу, потому что никаких причин не припомню, да и угроз не поступало. Жаль, КАСКО нет, ведь это свадебный подарок.

— Вы написали заявление. Чего ждете от следствия?

— Мне кажется, должны разбираться, когда такое происходит. Если не будут, зачем нам полиция нужна?

Сначала предлагали вообще забыть, но когда узнали, что есть резонанс, поняли, что придется работать. В ближайшее время поеду в пожарную часть.

Потом залью ролик, на котором видно, как поджигатели подъезжают, чтобы люди понимали, что происходит в нашей стране. Как будто они вообще ничего не боялись и чувствовали себя безнаказанными, на это место направлено пять камер, – рассказал фанат.