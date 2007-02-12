FARE о шутке Тарасова про коронавирус: «Это расистское оскорбление. РФС может принимать санкции»

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) отреагировала на шутку хавбека в инстаграме.

32-летни футболист, проходящий сборы с «Рубином», выложил в сторис фото с парикмахером азиатской внешности с подписью «коронавирус».



«Фото, выложенное Тарасовым, по нашему мнению, является расистским оскорблением.

В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными, к сожалению, мы все больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ в отношении игроков из Азии.

РФС может принимать к игроку соответствующие санкции в соответствии с дисциплинарными правилами, нужно обратиться к ним за деталями», – говорится в ответе пресс-службы FARE на запрос РИА Новости.



Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Китае превысило 44 тысячи человек, из них больше 1,1 тысячи скончались.

Коронавирус ломает мировой спорт: в Китае отменили ЧМ по легкой атлетике, теннисные турниры и «Формулу E», на очереди – «Ф-1»