Вратарь «Зенита» Рудаков перешел в «Ростов»

Голкипер Максим Рудаков продолжит карьеру в «Ростове».

«Между «Ростовом» и «Зенитом» достигнута договоренность о переходе в наш клуб голкипера , – говорится в заявлении ростовчан.

24-летний Рудаков – воспитанник петербургского футбола. Он был в системе «Зенита» с 2012 года.

Рудако последние два сезона провел в качестве основного вратаря финского клуба ХИК, с которым в 2018 году он завоевал титул чемпиона страны.

Прошлым летом «Ростов» также подписал вратаря «Зенита» – Егора Бабурина.

Фото: сайт «Ростова»