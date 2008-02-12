Вратарь «Зенита» Рудаков перешел в «Ростов»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия трансферы Максим Рудаков Футбол

Голкипер «Зенита» Максим Рудаков продолжит карьеру в «Ростове».

«Между «Ростовом» и «Зенитом» достигнута договоренность о переходе в наш клуб голкипера Максима Рудакова», – говорится в заявлении ростовчан.

24-летний Рудаков – воспитанник петербургского футбола. Он был в системе «Зенита» с 2012 года. 

Рудако последние два сезона провел в качестве основного вратаря финского клуба ХИК, с которым в 2018 году он завоевал титул чемпиона страны.

Прошлым летом «Ростов» также подписал вратаря «Зенита» – Егора Бабурина.

Фото: сайт «Ростова»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья