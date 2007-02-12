Тарасов о шутке про коронавирус: «Не нужно мой дурацкий юмор воспринимать всерьез»

Полузащитник удивился тому, что его шутка в инстаграме вызвала ажиотаж.

32-летни футболист, проходящий сборы с «Рубином», выложил в сторис фото с парикмахером азиатской внешности с подписью «коронавирус».



«Домашние выходные пролетели быстро и завтра снова на сборы.

Все эти дни я безумно счастлив и в состоянии эйфории. Много шучу, смеюсь и наслаждаюсь уютной атмосферой дома.

Вчера ко мне пришел мой друг и по совместительству мужской мастер по стрижке Денис Ли ( всем советую, не пожалеете) и в процессе работы рассказал о сумасшедшем ажиотаже вокруг себя (стали спрашивать о его национальности и о вирусе), сами понимаете, как это не очень приятно.

Не имея злого умысла, мы посмеялись, и я выложил сторис. Каково было мое удивление, когда я снова узнал, что мое имя в центре скандала🤦🏼‍♂.

Все, кто подписан на меня, в курсе, что я много шучу. Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьез, тем более моего прямого комментария на этот счет не было👆🏻», – написал Тарасов.



Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Китае превысило 44 тысячи человек, из них больше 1,1 тысячи скончались.

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