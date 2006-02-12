«Барселона» приносит 1,4 миллиарда евро ВВП Каталонии, 1,2 миллиарда – городу

Консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers представила отчет о влиянии «Барселоны» на экономику Каталонии.

В период с июля 2018 года по июнь 2019 года клуб принес Барселоне 1 млрд 190 млн евро, что составляет 1,46% ВВП города. Также клуб внес вклад в создание 19 451 рабочего места, что эквивалентно 2,65% от количества всех занятых людей в городе.

«Барселона» перечислила 366 млн евро в бюджет города, что эквивалентно 13,8% бюджета городского совета Барселоны.

Клуб также оказал значительное экономическое влияние на весь регион: «Барселона» принесла Каталонии 1 млрд 394 млн евро (0,57% ВВП Каталонии) и помогла создать 23 531 рабочее место (0,69% всех занятых в Каталонии).

С сезона-2014/15 общее влияние клуба на ВВП Барселоны возросло на 31%, влияние на рабочие места – на 17% (с 16 620 рабочих мест до 19 451).