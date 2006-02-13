Уткин о переговорах Кокорина с «Сочи»: «Увы, тряпка»

Журналист Василий Уткин дал оценку переговорам нападающего Александра Кокорина с «Сочи».

«Увы, тряпка», – написал Уткин в твиттере.

28-летний форвард, ранее отказавшийся переходить в аренду в «Сочи», тренируется с «Зенитом-2». Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета.

Сегодня стало известно, что Кокорин ведет переговоры с владельцем сочинского клуба Борисом Ротенбергом и, вероятно, скоро присоединится к «Сочи».

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