Уткин о переговорах Кокорина с «Сочи»: «Увы, тряпка»

Теги Зенит Василий Уткин премьер-лига Россия Александр Кокорин Борис Ротенберг-старший Сочи Футбол

Журналист Василий Уткин дал оценку переговорам нападающего «Зенита» Александра Кокорина с «Сочи».

«Увы, тряпка», – написал Уткин в твиттере.

28-летний форвард, ранее отказавшийся переходить в аренду в «Сочи», тренируется с «Зенитом-2». Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета.

Сегодня стало известно, что Кокорин ведет переговоры с владельцем сочинского клуба Борисом Ротенбергом и, вероятно, скоро присоединится к «Сочи».

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