КХЛ объявит имя нового президента 14 февраля. Идет заочное голосование совета директоров

Теги Алексей Морозов Дмитрий Чернышенко КХЛ ТАСС Хоккей

Совет директоров КХЛ проводит заочное голосование по вопросу избрания нового президента лиги, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз, оказавшийся в распоряжении агентства.

«В настоящее время идет заочное голосование совета директоров КХЛ. О принятых советом директоров КХЛ решениях будет объявлено 14 февраля», – говорится в релизе КХЛ.

Напомним, действующий президент КХЛ Дмитрий Чернышенко перешел на работу в правительство РФ – он был назначен вице-премьером по спорту.

Ранее сообщалось, что его заменит Алексей Морозов.

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