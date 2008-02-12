КХЛ объявит имя нового президента 14 февраля. Идет заочное голосование совета директоров

Совет директоров КХЛ проводит заочное голосование по вопросу избрания нового президента лиги, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз, оказавшийся в распоряжении агентства.

«В настоящее время идет заочное голосование совета директоров КХЛ. О принятых советом директоров КХЛ решениях будет объявлено 14 февраля», – говорится в релизе КХЛ.

Напомним, действующий президент КХЛ Дмитрий Чернышенко перешел на работу в правительство РФ – он был назначен вице-премьером по спорту.

Ранее сообщалось, что его заменит Алексей Морозов.