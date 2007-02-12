🤣 Медведева разработала дизайн для товаров в своем онлайн-магазине

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева представила новые продукты в своем магазине, дизайн для которых разработала сама.

Сегодня утром спортсменка написала в инстаграме, что в 15.00 по московскому времени сделает «важное для себя заявление». Заявление появилось на час позже и оказалось анонсом новых продуктов в онлайн-магазине.

«В декабре мы с моей командой запустили онлайн-магазин «Evgenia Medvedeva». Первую партию готовила команда профессионалов и дизайнеров. У меня, безусловно, нет много времени, чтобы заниматься самостоятельно развитием магазина, и мы не однократно рассказывали, что он для нас больше имиджевый, чем коммерческий.

Но лично для меня главной задачей было поделиться с миром тем фактом, что мое главное хобби (помимо фигурного катания) – это рисование.

Я долго стеснялась показать миру свои картинки, но почему бы этого не сделать в своем собственном магазине? Не судите строго. Я, конечно, не Михаил Врубель или Клод Моне, но мне очень хочется учиться и развиваться в этом направлении. Пока что я самоучка. Пишите в Директ свои замечания или пожелания, мне правда это очень интересно.

Представляю вашему вниманию новые продукты для магазина, дизайн, которых я разработала сама. Акцент я сделала на 2 моих номера, которые я обожаю. Вы их и так знаете. Номера под Ариану Гранде и Гейшу», – написала Медведева.

🎧 Правда ли, что четверные прыжки вредят фигурному катанию? Жаркий спор (+ конкурс и приз – сертификат на 100 тысяч рублей)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 12 Фев 2020 в 5:09 PST

Медведева – новый Плющенко. Не обманывайте себя, это история не про спортивный принцип

Медведева живет в параллельной вселенной: там она борется за золото Игр, прыгает четверные и строит новое тело