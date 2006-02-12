Нападающий «Зенита» Артем Дзюба и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий обменялись шутками в инстаграме.
Футболист выложил кадр из мультфильма «Тайна третьей планеты», подписав: «Эксклюзивный кадр. Президент «Рубина» уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба».
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Тренер прокомментировал пост: «Не я начал эту войну».
После этого Слуцкий опубликовал кадр из мультфильма «Бревно» с подписью: «Моуринью «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм».
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Моуриньо «обрабатывает»Дзюбу на предмет перехода в Тоттенхэм
Дзюба прокомментировал эту запись: «Слабовато».
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