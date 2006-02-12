Нападающий Артем Дзюба и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий обменялись шутками в инстаграме.

Футболист выложил кадр из мультфильма «Тайна третьей планеты», подписав: «Эксклюзивный кадр. Президент уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 😝😂👏 Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 12 Фев 2020 в 5:18 PST

Тренер прокомментировал пост: «Не я начал эту войну».

После этого Слуцкий опубликовал кадр из мультфильма «Бревно» с подписью: «Моуринью «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Моуриньо «обрабатывает»Дзюбу на предмет перехода в Тоттенхэм Публикация от Leonid Slutsky 🇷🇺 (@leonid.slutsky) 12 Фев 2020 в 5:25 PST

Дзюба прокомментировал эту запись: «Слабовато».

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