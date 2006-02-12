Слуцкий выложил кадр из мультфильма «Бревно»: «Моуринью «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм»

Теги Зенит Рубин Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия соцсети ахахаха Футбол

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий обменялись шутками в инстаграме.

Футболист выложил кадр из мультфильма «Тайна третьей планеты», подписав: «Эксклюзивный кадр. Президент «Рубина» уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба».

 
 
 
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😝😂👏

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

Тренер прокомментировал пост: «Не я начал эту войну».

После этого Слуцкий опубликовал кадр из мультфильма  «Бревно» с подписью: «Моуринью «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм».

 
 
 
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Моуриньо «обрабатывает»Дзюбу на предмет перехода в Тоттенхэм

Публикация от Leonid Slutsky 🇷🇺 (@leonid.slutsky)

Дзюба прокомментировал эту запись: «Слабовато».

Слуцкий развлекается с «Рубином» в Турции – команда поет, играет в пейнтбол и гоняет на картах

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