В России 33 детских футбольных центра. Это первая ступень подготовки игроков от РФС

Российский футбольный союз представил информацию о количестве и расположении детских футбольных центров в стране.

На статус детского футбольного центра могут претендовать школы, обучающие детей в возрасте 6-12 лет. При этом они должны иметь достаточно развитую инфраструктуру, необходимое число тренеров с лицензиями, а также должны быть готовы работать по методикам .

В настоящий момент в России существует 33 таких центра, обеспечивающих первый этап подготовки игроков.

К каждому футболисту обеспечивается индивидуальный подход, и в 13 лет наиболее талантливые из них переходят на следующую ступень – в региональные центры, где за игроками следят уже тренеры сборных.

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