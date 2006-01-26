«Спартак» продлит контракты с Ребровым и Ещенко (Sport24)

Голкипер Артем Ребров и защитник Андрей Ещенко продолжат выступать за .

Московский клуб продлит контракты с возрастными футболистами. Сроки их соглашений истекают в конце сезона.

Руководство «Спартака» уже вступило в переговоры с Ребровым и Ещенко, которые также готовы остаться в «Спартаке». Сторонам осталось договориться о деталях, сообщает Sport24.

Отметим, что инициатива продлить сотрудничество с футболистами исходила от тренерского штаба «Спартака», считающего их важными членами коллектива.

Реброву в марте исполнится 36 лет. Он играет за «Спартак» с лета 2011 года и стал чемпионом России в сезоне-2016/17. Ещенко отпразднует 36-летие в феврале, он присоединился к красно-белым перед стартом чемпионского сезона.