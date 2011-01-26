Кубок мира. Поклюка. Масс-старт. Фуркад, Йоханнес Бо, Логинов, Елисеев, Стрельцов пробегут гонку

26 января на этапе Кубка мира в Поклюке пройдет мужской масс-старт. За Россию в гонке выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев и Кирилл Стрельцов.
Кубок мира по биатлону
6-й этап
Поклюка, Словения
Масс-старт
Начало – 14.15 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», Eurosport 2.
Предварительный старт-лист
1. Мартен Фуркад (Франция)
2. Кентен Фийон-Майе (Франция)
3. Симон Дестье (Франция)
4. Йоханнес Бо (Норвегия)
5. Тарьей Бо (Норвегия)
6. Александр Логинов (Россия)
7. Эмильен Жакелен (Франция)
8. Йоханнес Дале (Норвегия)
9. Бенедикт Долль (Германия)
10. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия)
11. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
12. Йоханнес Кюн (Германия)
13. Матвей Елисеев (Россия)
14. Арнд Пайффер (Германия)
15. Яков Фак (Словения)
16. Лукас Хофер (Италия)
17. Филипп Хорн (Германия)
18. Юлиан Эберхард (Австрия)
19. Дмитрий Пидручный (Украина)
20. Доминик Виндиш (Италия)
21. Михал Крчмарж (Чехия)
22. Симон Эдер (Австрия)
23. Артем Прима (Украина)
24. Антонин Гигонна (Франция)
25. Филипп Наврат (Германия)
26. Кирилл Стрельцов (Россия)
27. Андрей Расторгуев (Латвия)
28. Эрик Лессер (Германия)
29. Беньямин Вегер (Швейцария)
30. Сергей Бочарников (Беларусь)
ПРИМЕЧАНИЕ: окончательный старт-лист будет позже.