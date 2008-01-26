🥇 Непряева выиграла классический спринт на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе прошел женский спринт классическим стилем. Победу одержала россиянка Наталья Непряева.

Лыжные гонки

мира

Оберстдорф, Германия

Женщины

Спринт, классический стиль

1. Наталья Непряева (Россия) – 3.27,08

2. Анамария Лампич (Словения) – 0,26

3. Джессика Диггинс (США) – 2,44

4. Софи Колдуэл (США) – 3,62

5. Линн Сван (Швеция) – 5,16

6. Ане Апельквист Стенсет (Норвегия) – 30,20

7. Анна Свенсен (Норвегия)

8. Надин Фандрих (Швейцария)

9. Сэди Бьорнсен (США)

10. Лаурин ван дер Граф (Швейцария)

11. Хайди Венг (Норвегия)

12. Лотта Венг (Норвегия)

13. Астрид Якобсен (Норвегия)...

15. Тириль Венг (Норвегия)...

17. Тереза Йохауг (Норвегия)...

19. Евгения Шаповалова (Россия)...

22. Криста Пярмякоски (Финляндия)

23. Майя Далквист (Швеция)

24. Христина Мацокина (Россия)...

29. Юнна Сундлинг (Швеция)...

42. Алиса Жамбалова (Россия)...

46. Екатерина Смирнова (Россия)

48. Яна Кирпиченко (Россия)