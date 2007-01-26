«Ливерпуль» упустил победу над «Шрусбери» в Кубке Англии, ведя 2:0. Будет переигровка

В 4-м раунде Кубка Англии на выезде сыграл вничью с «Шрусбери» (2:2).

Таким образом, состоится переигровка на «Энфилде».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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