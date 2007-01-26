«Ливерпуль» упустил победу над «Шрусбери» в Кубке Англии, ведя 2:0. Будет переигровка

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В 4-м раунде Кубка Англии «Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Шрусбери» (2:2).

Таким образом, состоится переигровка на «Энфилде».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Шрусбери – Ливерпуль 2:2 (0:1, 2:1)
Дата проведения
26 января, 20.00, «Нью Медоу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 15 Джонс, 0:2 – 46, автогол Лав, 1:2 – 65, пенальти Каммингс, 2:2 – 75 Каммингс.
ШрусбериО`Лири, Пьер, Эбанкс-Лэнделл, Уильямс, Голбурн, Норберн (Эдвардс, 26), Лоран, Госс, Лав, Уолли (Удо, 85), Лэнг (Каммингс, 60).
ЛиверпульАдриан, Ларуси, Матип (Салах, 79), Ловрен, Чиривелья, Уильямс, Джонс, Фабиньо, Минамино (Фирмино, 85), Ориги, Эллиот (Окслейд-Чемберлен, 71).
Предупреждение:
Ларуси (64).

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