«Ливерпуль» упустил победу над «Шрусбери» в Кубке Англии, ведя 2:0. Будет переигровка

В 4-м раунде Кубка Англии «Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Шрусбери» (2:2).
Таким образом, состоится переигровка на «Энфилде».
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 26 января, 20.00, «Нью Медоу»
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Шрусбери –
О`Лири, Пьер, Эбанкс-Лэнделл, Уильямс, Голбурн, Норберн (Эдвардс, 26), Лоран, Госс, Лав, Уолли (Удо, 85), Лэнг (Каммингс, 60).
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Ливерпуль –
Адриан, Ларуси, Матип (Салах, 79), Ловрен, Чиривелья, Уильямс, Джонс, Фабиньо, Минамино (Фирмино, 85), Ориги, Эллиот (Окслейд-Чемберлен, 71).
- Предупреждение:
- Ларуси (64).