Australian Open. 1/8 финала. Тим играет с Монфисом, Медведев встретится с Вавринкой, Рублев – со Зверевым, Надаль – с Кириосом

В понедельник на Australian Open Даниил Медведев встретится со Стэном Вавринкой, Андрей Рублев – с Александром Зверевым.
Рафаэль Надаль сыграет с Ником Кириосом.
Сетка турнира здесь.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
20 января – 2 февраля 2020
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 49 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/8 финала
- Дата проведения
- 27 января, 07.00
- Дата проведения
- 27 января, 10.30
- Дата проведения
- 27 января, 05.12
- Дата проведения
- 27 января, 11.00