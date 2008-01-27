Australian Open. 1/8 финала. Тим играет с Монфисом, Медведев встретится с Вавринкой, Рублев – со Зверевым, Надаль – с Кириосом

В понедельник на Australian Open Даниил Медведев встретится со Стэном Вавринкой, Андрей Рублев – с Александром Зверевым.

Рафаэль Надаль сыграет с Ником Кириосом.

Сетка турнира здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

20 января – 2 февраля 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 49 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/8 финала

