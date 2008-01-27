Australian Open. 1/8 финала. Тим играет с Монфисом, Медведев встретится с Вавринкой, Рублев – со Зверевым, Надаль – с Кириосом

Теги Australian Open результаты ATP Теннис

В понедельник на Australian Open Даниил Медведев встретится со Стэном Вавринкой, Андрей Рублев – с Александром Зверевым.

Рафаэль Надаль сыграет с Ником Кириосом.

Сетка турнира здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

20 января – 2 февраля 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд –  49 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/8 финала

Даниил Медведев (Россия) Стэн Вавринка (Швейцария)
Дата проведения
27 января, 07.00
Онлайн матча

Андрей Рублев (Россия) Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
27 января, 10.30
Онлайн матча

Доминик Тим (Австрия) Гаэль Монфис (Франция)
5:2
Дата проведения
27 января, 05.12
Онлайн матча

Рафаэль Надаль (Испания) Ник Кириос (Австралия)
Дата проведения
27 января, 11.00
Онлайн матча

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