«Ювентус» проиграл «Наполи» (1:2). Отрыв от «Интера» – 3 очка

В 21-м туре Серии А «Наполи» на своем поле обыграл «Ювентус» (2:1).

Поражение стало для «бьянконери» вторым в сезоне. Туринцы по-прежнему лидируют в турнирной таблице, опережая «Интер» на 3 очка.

«Наполи» идет 10-м, набрав в 21 матче 27 очков.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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