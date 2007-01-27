«Ювентус» проиграл «Наполи» (1:2). Отрыв от «Интера» – 3 очка

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В 21-м туре Серии А «Наполи» на своем поле обыграл «Ювентус» (2:1).

Поражение стало для «бьянконери» вторым в сезоне. Туринцы по-прежнему лидируют в турнирной таблице, опережая «Интер» на 3 очка.

«Наполи» идет 10-м, набрав в 21 матче 27 очков.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Наполи – Ювентус 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
26 января, 22.45, «Сан-Паоло»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 63 Зелиньски, 2:0 – 86 Инсинье, 2:1 – 90 Роналду.
НаполиМерет, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Хюсай, Фабиан Руис, Демме (Лоботка, 69), Инсинье, Зелиньски (Элмаз, 81), Кальехон, Милик (Льоренте, 90).
ЮвентусШченсны, де Лигт, Алекс Сандро, Бонуччи, Куадрадо, Пьянич (Рабьо, 50), Бентанкур, Матюиди (Дуглас Коста, 72), Игуаин, Роналду, Дибала (Бернардески, 72).
Предупреждения:
Демме (30), Бентанкур (61), Рабьо (70), Хюсай (76), Бернардески (81), де Лигт (85), Роналду (90).

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