«Ювентус» проиграл «Наполи» (1:2). Отрыв от «Интера» – 3 очка

В 21-м туре Серии А «Наполи» на своем поле обыграл «Ювентус» (2:1).
Поражение стало для «бьянконери» вторым в сезоне. Туринцы по-прежнему лидируют в турнирной таблице, опережая «Интер» на 3 очка.
«Наполи» идет 10-м, набрав в 21 матче 27 очков.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 26 января, 22.45, «Сан-Паоло»
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Наполи –
Мерет, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Хюсай, Фабиан Руис, Демме (Лоботка, 69), Инсинье, Зелиньски (Элмаз, 81), Кальехон, Милик (Льоренте, 90).
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Ювентус –
Шченсны, де Лигт, Алекс Сандро, Бонуччи, Куадрадо, Пьянич (Рабьо, 50), Бентанкур, Матюиди (Дуглас Коста, 72), Игуаин, Роналду, Дибала (Бернардески, 72).