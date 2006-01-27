«Реал» вышел на чистое первое место в Ла Лиге, обыграв «Вальядолид»

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В 21-м туре Ла Лиги «Реал» в гостях обыграл «Вальядолид» (1:0).

Команда Зинедина Зидана благодаря этой победе вышла на чистое первое место в таблице и опережает «Барселону» на три очка.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Вальядолид – Реал Мадрид 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
26 января, 23.00, «Хосе Соррилья»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 78 Начо.
ВальядолидМасип, Антоньито, Салису, Рауль Гарсия, Хоакин Фернандес, Алькарас, Сан-Эметерио (де ла Фуэнте, 81), Мичел (Тони Вилья, 58), Оливас, Унал (Плано, 76), Гвардиола.
Реал МадридКуртуа, Менди, Начо, Варан, Рамос, Кроос, Каземиро, Иско (Васкес, 73), Модрич (Вальверде, 88), Родриго (Йович, 90), Бензема.
Предупреждения:
Хоакин Фернандес (10), Варан (36), Модрич (57), Начо (76).

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