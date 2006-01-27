«Реал» вышел на чистое первое место в Ла Лиге, обыграв «Вальядолид»

В 21-м туре Ла Лиги «Реал» в гостях обыграл «Вальядолид» (1:0).
Команда Зинедина Зидана благодаря этой победе вышла на чистое первое место в таблице и опережает «Барселону» на три очка.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 26 января, 23.00, «Хосе Соррилья»
- Гол:
- 0:1 – 78 Начо.
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Вальядолид –
Масип, Антоньито, Салису, Рауль Гарсия, Хоакин Фернандес, Алькарас, Сан-Эметерио (де ла Фуэнте, 81), Мичел (Тони Вилья, 58), Оливас, Унал (Плано, 76), Гвардиола.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Менди, Начо, Варан, Рамос, Кроос, Каземиро, Иско (Васкес, 73), Модрич (Вальверде, 88), Родриго (Йович, 90), Бензема.
- Предупреждения:
- Хоакин Фернандес (10), Варан (36), Модрич (57), Начо (76).