«Реал» вышел на чистое первое место в Ла Лиге, обыграв «Вальядолид»

В 21-м туре Ла Лиги в гостях обыграл «Вальядолид» (1:0).

Команда Зинедина Зидана благодаря этой победе вышла на чистое первое место в таблице и опережает «Барселону» на три очка.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги