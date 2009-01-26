«Ман Сити» первым забил 100 голов в этом сезоне среди клубов лиг топ-5

В 4-м раунде Кубка Англии принимает «Фулхэм» (2:0, первый тайм).

Команда тренера Пепа Гвардиолы забила дважды к 20-й минуте.

«Ман Сити», таким образом, первым среди клубов лиг топ-5 достиг отметки в 100 забитых мячей во всех турнирах в этом сезоне.

Второе место занимает «ПСЖ» – 89 голов, затем идут «Бавария» (84), «Ливерпуль» (81) и «РБ Лейпциг» (70).

«Манчестер Сити» забивает 100+ голов уже 7 сезонов подряд и сделал это первым в АПЛ с 2013 года. «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона забивал 100+ мячей 9 сезонов подряд в 2004-2013 годах.