Владимир Драчев: «К антирекордной серии отношусь спокойно, это ни в коем случае не провал»

Президент Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев поделился мнением об антирекордной серии российских биатлонистов в Кубке мира. Россияне не попадают на подиум 26 гонок подряд.

«К этой серии я отношусь спокойно, это ни в коем случае не провал. Нужно учитывать и состояние нашего лидера Александра Логинова, которого преследуют проблемы с рукой. Кроме того, в этом сезоне он уделяет много времени семье, что нормально: он женился, у него родилась дочь.

Отрицательный результат – тоже результат, он отражает результат работы. Будем анализировать.

Мы знаем, что пошло не так после этапа в Хохфильцене и новогоднего перерыва, но на публику эту информацию выносить не хотелось бы. Мы разобрались, где была допущена ошибка и в чем проблема, теперь нам надо постараться исправить ситуацию до чемпионата мира.

Если мы сумели за короткий период растерять все достижения, то так же реально и догнать», – сказал Драчев.

Чемпионат мира пройдет в Антхольце с 12 по 23 февраля.

😱 Антирекорд сборной России – 26 гонок подряд без медалей на Кубке мира