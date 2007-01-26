«МЮ» увеличил предложение по Бруну Фернандешу до 55+15 млн евро

не оставляет попыток подписать хавбека «Спортинга» .

Как информирует O Jogo, за последние часы в переговорах наметился прогресс, и манкунианцы предложили за полузащитника 55 миллионов евро сразу и 15 миллионов в качестве различных бонусов.

В то же время президент хотел бы, чтобы фиксированная часть составила 60 миллионов евро.

Сообщается, что стороны продолжат переговоры в ближайшие дни.

Согласно предыдущей информации, «МЮ» предлагал за Бруну Фернандеша 43+17 млн фунтов и 55+10 млн евро.