«МЮ» увеличил предложение по Бруну Фернандешу до 55+15 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия возможные трансферы Бруну Фернандеш Футбол

«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток подписать хавбека «Спортинга» Бруну Фернандеша.

Как информирует O Jogo, за последние часы в переговорах наметился прогресс, и манкунианцы предложили за полузащитника 55 миллионов евро сразу и 15 миллионов в качестве различных бонусов.

В то же время президент «Спортинга» хотел бы, чтобы фиксированная часть составила 60 миллионов евро.

Сообщается, что стороны продолжат переговоры в ближайшие дни.

Согласно предыдущей информации, «МЮ» предлагал за Бруну Фернандеша 43+17 млн фунтов и 55+10 млн евро.

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