Логинов, Елисеев, Латыпов и Гараничев выступят на чемпионате мира в Антхольце

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров рассказал о формировании состава на чемпионат мира в Антхольце.

«У нас в критериях прописано, что мы имеем возможность по решению тренерского штаба везти 7 человек на чемпионат мира. Сейчас у нас есть шесть человек, которые точно поедут – те, кто участвовал на этапе в Поклюке.

Очень хорошо проявил себя . С учетом его возраста и того, что он первый раз участвовал в Кубке мира, его результат позволяет нам надеяться, что это именно тот представитель резерва, который в скором будущем войдет в национальную команду.

Что касается 7-го участника, то решение будет складываться из отбора, который проходит в России сейчас, где определится один участник чемпионата Европы. Еще есть этап Кубка IBU в Арбере – мы тоже это будем анализировать. И не надо забывать, что на первенстве мира среди юниоров у нас выступает Карим Халили, который тоже себя проявил очень хорошо», – сказал Белозеров в эфире телеканала .

На этапе Кубка мира в Поклюке выступали , Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев.

мира пройдет в итальянском Антхольце с 13 по 23 февраля.